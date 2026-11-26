Федеральный суд Германии постановил, что арендодатели могут запрещать арендаторам устанавливать солнечные панели на балконах только в исключительных случаях. Речь идет о компактных подключаемых солнечных установках, предназначенных для размещения на балконах. О решении суда сообщает Tagesschau.

Право на балконные установки

С октября 2024 года арендаторы в Германии имеют законное право устанавливать такие устройства в своих жилищах. Закон позволяет арендодателям возражать против монтажа только тогда, когда он для них неприемлем. Цель этих норм — содействовать развитию возобновляемой энергетики.

Судебный спор возник после того, как арендатор в Саксонии установил солнечную панель на балконе. Жилищный кооператив, являвшийся арендодателем, согласился на монтаж, но выдвинул условие, чтобы устройство не нарушало внешний вид здания. Кооператив опасался, что разные панели на балконах создадут визуально неоднородную картину и могут ослеплять других людей из-за отражения солнечного света.

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Возражения кооператива отклонили

Арендатор установил оборудование, не соблюдая требования кооператива. После этого кооператив потребовал демонтировать устройство и обратился в суд. Федеральный суд отклонил его возражения, отметив, что законодатель сознательно предусмотрел возможность установки таких солнечных систем без значительных препятствий.

Суд также подчеркнул: возможное ослепление других людей должно быть конкретно доказано, а само нарушение — быть существенным, чтобы оправдать запрет. Опасения относительно внешнего вида здания сами по себе не являются достаточным основанием для запрета балконной солнечной установки. Номер дела — VIII ZR 248/25.

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