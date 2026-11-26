W Wielkiej Brytanii nowe dokumenty dotyczące nominacji Petera Mandelsona na ambasadora kraju w Stanach Zjednoczonych wykazały, że po objęciu stanowiska nie sprzedał on swojego udziału w firmie lobbingowej Global Counsel. Informuje o tym Politico.

Udział w Global Counsel

Z korespondencji wynika, że Mandelson zachował akcje Global Counsel w momencie nominacji. W marcu 2025 roku otrzymał ofertę kupna jego udziału, jednak sześć miesięcy później nadal nie pozbył się tego aktywa.

Firma zaprzestała działalności w lutym 2026 roku po utracie kilku klientów w związku z doniesieniami na temat powiązań Mandelsona ze zmarłym skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

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Ingerencja w decyzje kadrowe

Dokumenty wskazują również, że podczas pracy jako ambasador Mandelson zamierzał złagodzić sformułowania dotyczące Chin w swoim wystąpieniu po komentarzach nienazwanego dyrektora Global Counsel. W liście dyrektor zaproponował zmianę części sformułowań, w tym ocen administracji Donalda Trumpa.

Ponadto we wrześniu 2025 roku Mandelson wysyłał wiadomości do Morgana McSweeneya, ówczesnego szefa sztabu premiera Keira Starmera, dotyczące zmian kadrowych w brytyjskim rządzie. Zaproponował powołanie Darrena Jonesa na stanowisko szefa resortu nauki i technologii. McSweeney odpowiedział dopiero po zakończeniu zmian, gdy Jones otrzymał nowo utworzone stanowisko głównego sekretarza premiera.

Mandelson został odwołany ze stanowiska we wrześniu 2025 roku z powodu swojej bliskiej dawnej przyjaźni z Epsteinem. Nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.

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