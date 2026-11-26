英国有关彼得·曼德尔森被任命为该国驻美国大使的新文件显示，他在就任后未出售其在游说公司Global Counsel中的股份。据Politico报道。

在Global Counsel的股份

通信记录显示，曼德尔森在被任命时仍持有Global Counsel的股份。2025年3月，他收到购买其股份的要约，但六个月后仍未处置该资产。

该公司于2026年2月停止运营，此前由于媒体报道曼德尔森与已故、被判有罪的性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦之间的关系，公司失去了多名客户。

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干预人事决定

文件还显示，在担任大使期间，曼德尔森在一名未具名的Global Counsel董事发表意见后，打算软化其演讲中有关中国的措辞。在一封信中，该董事建议修改部分表述，包括对唐纳德·特朗普政府的评价。

此外，2025年9月，曼德尔森就英国政府的人事调整向时任首相基尔·斯塔默办公厅主任摩根·麦克斯威尼发送消息。他提议任命达伦·琼斯为科学与技术部门负责人。麦克斯威尼在调整完成后才作出回复，当时琼斯获得了新设立的首相首席秘书职位。

曼德尔森于2025年9月因其与爱泼斯坦过去的密切友谊而被免职。他没有立即回应置评请求。

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