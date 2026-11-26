В Великобритании новые документы о назначении Питера Мандельсона послом страны в США показали, что после вступления в должность он не продал свою долю в лоббистской компании Global Counsel. Об этом сообщает Politico.

Доля в Global Counsel

Из переписки следует, что на момент назначения Мандельсон сохранял акции Global Counsel. В марте 2025 года он получил предложение о покупке его доли, однако спустя шесть месяцев так и не избавился от актива.

Компания прекратила работу в феврале 2026 года после потери ряда клиентов на фоне освещения связей Мандельсона с покойным осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

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Вмешательство в кадровые решения

Документы также указывают, что во время работы послом Мандельсон намеревался смягчить формулировки о Китае в своем выступлении после комментариев неназванного директора Global Counsel. В письме директор предложил изменить часть формулировок, в том числе оценки администрации Дональда Трампа.

Кроме того, в сентябре 2025 года Мандельсон направлял сообщения тогдашнему руководителю аппарата премьер-министра Кира Стармера Моргану Максвини по поводу кадровых перестановок в британском правительстве. Он предлагал назначить Даррена Джонса руководителем ведомства науки и технологий. Максвини ответил уже после завершения перестановок, когда Джонс получил вновь созданную должность главного секретаря премьер-министра.

Мандельсона уволили с должности в сентябре 2025 года из-за его тесной прошлой дружбы с Эпштейном. Он не сразу ответил на запрос о комментарии.

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