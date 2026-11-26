Іран, імовірно, розробляє нові варіанти балістичних ракет середньої дальності, поєднуючи потужніші двигуни з бойовими частинами, здатними маневрувати перед ураженням цілі. Про це йдеться в оцінці американських Institute for the Study of War та Critical Threats Project при American Enterprise Institute, повідомляє Jerusalem Post.

Ракети з маневровими бойовими частинами

За оцінкою аналітиків, Корпус вартових ісламської революції розробляє гібридні варіанти ракет. Вони можуть поєднувати двигун балістичної ракети Haj Qassem із бойовими частинами ракет Kheibar Shekan, Kheibar Shekan-2 та Fattah-1, оснащеними маневровими блоками повторного входження в атмосферу.

Аналітики зазначили, що потужніший двигун Haj Qassem може забезпечувати вищу швидкість ракети на завершальній ділянці польоту. Це залишає системам протиповітряної оборони менше часу для реагування. Маневрові бойові частини, своєю чергою, можуть змінювати траєкторію перед ударом, що має ускладнити перехоплення та підвищити точність ураження.

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Підземні об'єкти та виробництво

21 листопада іранські медіа показали кадри підземного об'єкта з ракетами. На відео, за даними видання, був помітний пусковий пристрій, здатний запускати дві ракети. Останніми тижнями Іран демонстрував кілька таких підземних комплексів, які називає «ракетними містами».

ISW та Critical Threats Project також вказали, що Іран, імовірно, може виробляти гібридні варіанти з мінімальними змінами у виробництві та ланцюгах постачання. За їхньою оцінкою, Haj Qassem, Kheibar Shekan-2 та Fattah-1 належать до сімейства Fateh-110 і мають схожі технології та ланцюги постачання. Водночас аналітики наголосили, що після ударів навесні 2026 року точний обсяг іранських виробничих можливостей і запасів ракет залишається незрозумілим.

У звіті також зазначено, що економічний ефект американської морської блокади дедалі більше турбує іранських посадовців. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї 24 листопада заявив, що країна та її збройні сили налаштовані прорвати блокаду.

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