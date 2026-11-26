Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не откажется от курса на вступление в Европейский Союз, несмотря на напряженность в отношениях с Россией, государством-агрессором. Как сообщает The Moscow Times, заявление было сделано накануне запланированной на 3 декабря поездки в Москву, где он должен провести переговоры с Владимиром Путиным.

Курс на ЕС

Пашинян подчеркнул, что не считает возможной отмену закона, принятого в прошлом году, который положил начало курсу Армении на подачу заявки о вступлении в ЕС. Ранее в этом месяце он заявлял, что Ереван планирует официально подать заявку на членство до 2028 года.

Кремль предостерегал Армению от вступления в Европейский Союз, поскольку страна остается членом возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза. В декабре это объединение, как ожидается, рассмотрит возможность приостановления членства Армении.

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Переговоры и границы

Накануне визита в Москву Пашинян выразил надежду, что переговоры с Путиным помогут снизить напряженность. Он также заявил, что Армения не стремилась причинить вред России и ожидает от нее такого же подхода.

Российская Федерация, государство-агрессор, ввела в этом году масштабные запреты на ряд армянских товаров. Издание отмечает, что эти ограничения широко расценивают как ответ на сближение Еревана с Европой. Москва также угрожала приостановить или прекратить соглашение о поставках газа в Армению.

Пашинян повторил намерение постепенно отказаться от многолетней зависимости от российских пограничников, которые патрулируют границы Армении с Турцией и Ираном. По его словам, страна должна взять на себя полную ответственность за собственные границы в ближайшие годы.

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