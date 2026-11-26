Premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył, że Erywań nie zrezygnuje z kursu na przystąpienie do Unii Europejskiej, mimo napięć w relacjach z Rosją, państwem-agresorem. Jak informuje The Moscow Times, oświadczenie złożono przed planowaną na 3 grudnia podróżą do Moskwy, gdzie ma on przeprowadzić rozmowy z Władimirem Putinem.

Kurs na UE

Paszynian podkreślił, że nie uważa za możliwe uchylenia ustawy przyjętej w ubiegłym roku, która zapoczątkowała kurs Armenii na złożenie wniosku o przystąpienie do UE. Wcześniej w tym miesiącu oświadczył, że Erywań planuje oficjalnie złożyć wniosek o członkostwo do 2028 roku.

Kreml ostrzegał Armenię przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, ponieważ kraj pozostaje członkiem kierowanej przez Moskwę Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. W grudniu ugrupowanie to ma, jak się oczekuje, rozważyć możliwość zawieszenia członkostwa Armenii.

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Rozmowy i granice

Przed wizytą w Moskwie Paszynian wyraził nadzieję, że rozmowy z Putinem pomogą zmniejszyć napięcia. Oświadczył również, że Armenia nie dążyła do wyrządzenia szkody Rosji i oczekuje od niej takiego samego podejścia.

Federacja Rosyjska, państwo-agresor, wprowadziła w tym roku szeroko zakrojone zakazy dotyczące szeregu ormiańskich towarów. Publikacja zauważa, że ograniczenia te są powszechnie postrzegane jako odpowiedź na zbliżenie Erywania z Europą. Moskwa groziła również zawieszeniem lub zakończeniem umowy o dostawach gazu do Armenii.

Paszynian ponowił zamiar stopniowego odejścia od wieloletniej zależności od rosyjskich strażników granicznych, którzy patrolują granice Armenii z Turcją i Iranem. Według niego kraj musi w najbliższych latach przejąć pełną odpowiedzialność za własne granice.

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