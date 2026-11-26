亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬表示，尽管与作为侵略国的俄罗斯关系紧张，埃里温不会放弃加入欧盟的方针。据《莫斯科时报》报道，这一声明是在他计划于12月3日前往莫斯科、届时将与弗拉基米尔·普京举行会谈之前作出的。

加入欧盟的方针

帕希尼扬强调，他认为不可能废除去年通过的法律，该法律开启了亚美尼亚提交加入欧盟申请的方针。本月早些时候，他曾表示，埃里温计划在2028年前正式提交成员资格申请。

克里姆林宫曾警告亚美尼亚不要加入欧盟，因为该国仍是由莫斯科主导的欧亚经济联盟成员。该联盟预计将在12月考虑暂停亚美尼亚成员资格的可能性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

会谈与边境

在访问莫斯科前夕，帕希尼扬表示，希望与普京的会谈将有助于缓解紧张局势。他还表示，亚美尼亚并未试图损害俄罗斯，并期待俄罗斯采取同样的做法。

俄罗斯联邦，作为侵略国，今年对多种亚美尼亚商品实施了大范围禁令。该报指出，这些限制被普遍视为对埃里温向欧洲靠拢的回应。莫斯科还威胁暂停或终止向亚美尼亚供应天然气的协议。

帕希尼扬重申，打算逐步摆脱对俄罗斯边防人员长期以来的依赖，这些人员在亚美尼亚与土耳其和伊朗的边境巡逻。他表示，该国必须在未来几年内对自己的边境承担全部责任。

关注我们在