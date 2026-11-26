Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не відмовиться від курсу на вступ до Європейського Союзу, попри напруженість у відносинах із Росією, державою-агресором. Як повідомляє The Moscow Times, заяву зроблено напередодні запланованої на 3 грудня поїздки до Москви, де він має провести переговори з Владіміром Путіним.

Курс на ЄС

Пашинян наголосив, що не вважає можливим скасування закону, ухваленого торік, який започаткував курс Вірменії на подання заявки про вступ до ЄС. Раніше цього місяця він заявляв, що Єреван планує офіційно подати заявку на членство до 2028 року.

Кремль застерігав Вірменію від вступу до Євросоюзу, оскільки країна залишається членом очолюваного Москвою Євразійського економічного союзу. У грудні це об’єднання, як очікується, розгляне можливість призупинення членства Вірменії.

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Переговори та кордони

Напередодні візиту до Москви Пашинян висловив сподівання, що переговори з Путіним допоможуть знизити напруженість. Він також заявив, що Вірменія не прагнула завдати шкоди Росії та очікує такого самого підходу від неї.

Російська Федерація — держава-агресор — цього року запровадила масштабні заборони на низку вірменських товарів. Видання зазначає, що ці обмеження широко розцінюють як відповідь на зближення Єревана з Європою. Москва також погрожувала призупинити або припинити угоду про постачання газу до Вірменії.

Пашинян повторив намір поступово відмовитися від багаторічної залежності від російських прикордонників, які патрулюють кордони Вірменії з Туреччиною та Іраном. За його словами, країна має перебрати повну відповідальність за власні кордони протягом найближчих років.

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