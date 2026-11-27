在西班牙加那利群岛的埃尔耶罗岛附近，一艘载有移民的船上至少有8人死亡。海岸警卫队在距离该岛以南约72公里处救起约100人，《明镜周刊》报道，消息援引西班牙当局。

6名获救者情况危急

6名情况危急的幸存者被直升机送往医院。这艘船被拖往埃尔耶罗岛的拉埃斯塔卡港。

与此同时，另一艘船上的84名幸存者在拉雷斯廷加上岸。每年都有数千人试图穿越大西洋前往加那利群岛，他们常常乘坐拥挤不堪的船只出发。由于海上天气条件较为有利，秋季抵达人数通常会增加。

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抵达加那利群岛人数创纪录

当地政府近期面临日益加重的压力。据其数据，11月25日约有2100人在一天内抵达加那利群岛，创下纪录。其中大多数人抵达埃尔耶罗岛，该岛约有11,400名居民。

这起悲剧发生在西班牙议会选举前夕，移民政策是竞选活动的核心议题之一。首相佩德罗·桑切斯支持更开放的移民政策，并强调移民带来的经济益处。民调领先的右翼政党则要求大幅加强边境管控。

加那利群岛政府首脑费尔南多·克拉维霍表示，他感到巨大的痛苦和无力，并呼吁西班牙政府和欧盟委员会采取行动。他表示，人道主义紧急状况并非始于埃尔耶罗岛，而是始于塞内加尔和冈比亚的海岸。

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