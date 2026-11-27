Co najmniej osiem osób zginęło na łodzi z migrantami w pobliżu hiszpańskiej kanaryjskiej wyspy El Hierro. Około 72 kilometry na południe od wyspy straż przybrzeżna uratowała około 100 osób, informuje Der Spiegel, powołując się na hiszpańskie władze.

Sześcioro ocalałych w stanie krytycznym

Sześcioro ocalałych, którzy byli w stanie krytycznym, przetransportowano śmigłowcami do szpitala. Łódź odholowano do portu La Estaca na El Hierro.

Tymczasem w La Restindze na brzeg wyszło 84 ocalałych z innej łodzi. Tysiące ludzi każdego roku próbują przepłynąć Atlantyk na Wyspy Kanaryjskie, często wyruszając przepełnionymi łodziami. Jesienią liczba przyjazdów zwykle wzrasta ze względu na korzystniejsze warunki pogodowe na morzu.

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Rekordowa liczba przyjazdów na Wyspy Kanaryjskie

Lokalne władze ostatnio mierzą się z coraz większym obciążeniem. Według ich danych 25 listopada na Wyspy Kanaryjskie dotarło w ciągu jednego dnia około 2100 osób, co jest rekordowym wynikiem. Większość z nich przybyła na El Hierro, gdzie mieszka około 11 400 osób.

Tragedia wydarzyła się w przededniu wyborów parlamentarnych w Hiszpanii, gdzie polityka migracyjna jest jednym z głównych tematów kampanii. Premier Pedro Sánchez opowiada się za bardziej otwartą polityką migracyjną i podkreśla gospodarcze korzyści z imigracji. Partie prawicowe, które prowadzą w sondażach, domagają się znacznie ostrzejszej kontroli granic.

Szef rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo oświadczył, że odczuwa wielki ból i bezsilność, oraz wezwał rząd Hiszpanii i Komisję Europejską do działania. Jak powiedział, kryzys humanitarny zaczyna się nie na El Hierro, lecz na wybrzeżach Senegalu i Gambii.

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