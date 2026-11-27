Не менее восьми человек погибли на лодке с мигрантами у испанского канарского острова Эль-Йерро. Примерно в 72 километрах к югу от острова береговая охрана спасла около 100 человек, сообщает Der Spiegel со ссылкой на испанские власти.

Шестеро спасенных в критическом состоянии

Шестерых выживших, находившихся в критическом состоянии, вертолетами доставили в больницу. Лодку отбуксировали в порт Ла-Эстака на Эль-Йерро.

Тем временем в Ла-Рестинге на берег высадились 84 выживших с другой лодки. Тысячи людей ежегодно пытаются пересечь Атлантику до Канарских островов, часто отправляясь в переполненных лодках. Осенью число прибытий обычно растет из-за более благоприятных погодных условий на море.

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Рекордное число прибытий на Канарские острова

Местные власти в последнее время сталкиваются со все большей нагрузкой. По их данным, 25 ноября Канарских островов за один день достигли около 2100 человек — это рекордный показатель. Большинство из них прибыли на Эль-Йерро, где проживает около 11 400 человек.

Трагедия произошла накануне парламентских выборов в Испании, где миграционная политика является одной из центральных тем кампании. Премьер-министр Педро Санчес выступает за более открытую миграционную политику и подчеркивает экономические преимущества иммиграции. Правые партии, лидирующие в опросах, требуют значительно более жесткого контроля границ.

Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что испытывает большую боль и бессилие, и призвал правительство Испании и Еврокомиссию к действиям. По его словам, гуманитарная чрезвычайная ситуация начинается не на Эль-Йерро, а на побережье Сенегала и Гамбии.

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