W Niemczech minister obrony Boris Pistorius po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Jewhenem Chmarą w Berlinie ogłosił produkcję w kraju ukraińskich dronów rozpoznawczych Babka dla Ukrainy. Strona niemiecka przeznaczy około 34 mln euro na utworzenie mocy produkcyjnych, informuje Tagesschau.

Wspólne przedsiębiorstwo do produkcji dronów

W celu realizacji projektu niemiecka firma Wingcopter i ukraińska firma Shadow Flytech utworzyły wspólne przedsiębiorstwo. Oświadczenie Pistoriusa precyzuje porozumienie o pogłębieniu współpracy w produkcji dronów, które w kwietniu podpisali kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Niemcy i Ukraina podpisały także deklarację intencji dotyczącą dalszego rozwoju ukraińskiego systemu zarządzania walką Delta. W przyszłości ma go używać Bundeswehra. System łączy odrębne dane i elementy sytuacji operacyjnej w jeden obraz w czasie rzeczywistym, co ma znacząco przyspieszyć rozpoznanie, planowanie i prowadzenie operacji bojowych.

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Oświadczenia dotyczące Morza Bałtyckiego i kosmosu

Pistorius ostrzegł również przed rozprzestrzenieniem się wojny na Morze Bałtyckie po możliwym ukraińskim ataku na rosyjski statek towarowy w Zatoce Fińskiej. Oświadczył, że Ukraina ma prawo atakować cele wojskowe w Rosji, państwie-agresorze, jeśli są one wykorzystywane do rosyjskich ataków przeciwko Ukrainie. Jednocześnie minister podkreślił szczególną odpowiedzialność Ukrainy oraz to, że wojna nie może rozszerzyć się na Morze Bałtyckie.

Według źródła fińska straż graniczna informowała o pożarze na rosyjskim statku towarowym we wschodniej części Zatoki Fińskiej, prowadzeniu akcji ratunkowej oraz przygotowaniu działań przeciwko możliwemu zanieczyszczeniu środowiska. Pistorius pozytywnie ocenił działania Finlandii.

Osobno minister wezwał do powściągliwości wobec doniesień o możliwych planach Rosji, by w najbliższych tygodniach umieścić w kosmosie satelitę z bronią jądrową. Jak zaznaczył, nadal nie wiadomo, o jakie dokładnie uzbrojenie chodzi i jakie mogą być jego skutki w zależności od miejsca użycia. Niemcy prowadzą wewnętrzne konsultacje i podejmują niezbędne działania.

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