Marynarka Wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu poinformowała 24 listopada, że uderzyła w statek w południowej części Cieśniny Ormuz. Podała to agencja Anadolu.

Oświadczenie irańskiego wojska

Według marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej statek poruszał się „nielegalną trasą” na obszarze na północ od portu Chasab i na południe od Cieśniny Ormuz. W oświadczeniu rozpowszechnionym przez półoficjalną irańską agencję Tasnim stwierdzono, że statek uderzył w minę morską i zatrzymał się.

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Ostrzeżenie dla armatorów

Irańskie wojsko zwróciło się do armatorów i kapitanów z apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa morskiego, korzystanie z dozwolonych tras oraz uwzględnianie ostrzeżeń właściwych organów. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że jest to konieczne dla bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie.

Sytuacja w cieśninie

Władze Iranu wielokrotnie informowały o tankowcach, które, jak twierdzą, natrafiały na miny podczas poruszania się trasami nazywanymi przez Teheran nieautoryzowanymi. Jak zaznacza Anadolu Agency, dzieje się to w tle konfliktu Iranu ze Stanami Zjednoczonymi oraz morskiej blokady irańskich portów prowadzonej przez Waszyngton. Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i jest kluczowym szlakiem międzynarodowych dostaw ropy.

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