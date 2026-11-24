Prezydent USA Donald Trump podczas ceremonii ułaskawienia indyków w Białym Domu w Waszyngtonie oświadczył, że Iran ma ograniczone możliwości odpalania rakiet. Twierdził również, że irańskie wojska lądowe, marynarka wojenna i siły powietrzne zostały znacząco osłabione. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Oświadczenia o blokadzie

Trump nazwał amerykańską blokadę morską największą w historii. Według niego od jej wprowadzenia żaden irański statek nie przeszedł przez blokadę, z wyjątkiem okresu, który nazwał krótkim moratorium.

Prezydent USA oświadczył również, że przez Cieśninę Ormuz transportuje się obecnie więcej ropy niż przed rozpoczęciem wojny. Podziękował amerykańskim wojskowym służącym za granicą, w tym tym, którzy, jak powiedział, pracują nad tym, aby Iran nie zdobył broni jądrowej.

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Ceremonia w Białym Domu

Oświadczenia padły podczas tradycyjnej ceremonii ułaskawienia indyków z okazji Święta Dziękczynienia, która odbyła się w pobliżu lądowiska dla śmigłowców na południowym trawniku Białego Domu. Wraz z pierwszą damą Melanią Trump prezydent ułaskawił dwa indyki z Wirginii Zachodniej o imionach Freedom i Feathers.

Trump poinformował, że ptaki będą mieszkać w Centrum Drobiarskim Uniwersytetu Texas A&M. Powiedział również, że planuje przeprowadzić następną ceremonię w pomieszczeniu, w sali balowej będącej w trakcie budowy.

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