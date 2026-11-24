Президент США Дональд Трамп во время церемонии помилования индеек в Белом доме в Вашингтоне заявил, что Иран имеет ограниченные возможности для запуска ракет. Он также утверждал, что иранские армия, военно-морские и военно-воздушные силы были существенно ослаблены. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Заявления о блокаде

Трамп назвал морскую блокаду США крупнейшей в истории. По его словам, после ее введения ни одно иранское судно не прошло через блокаду, кроме периода, который он назвал кратковременным мораторием.

Президент США также заявил, что через Ормузский пролив сейчас перевозят больше нефти, чем до начала войны. Он поблагодарил американских военных, служащих за рубежом, в том числе тех, кто, по его словам, работает над тем, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

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Церемония в Белом доме

Заявления прозвучали во время традиционной церемонии помилования индеек ко Дню благодарения, которую провели возле вертолетной площадки на Южной лужайке Белого дома. Вместе с первой леди Меланией Трамп президент помиловал двух индеек из Западной Вирджинии по кличке Фридом и Фезерс.

Трамп сообщил, что птицы будут жить в Центре птицеводства Техасского университета A&M. Он также сказал, что планирует провести следующую церемонию в помещении бального зала, который находится на этапе строительства.

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