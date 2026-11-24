Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана 24 ноября заявили, что нанесли удар по судну в южной части Ормузского пролива. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление иранских военных

По версии ВМС КСИР, судно двигалось «незаконным маршрутом» в районе к северу от порта Хасаб и к югу от Ормузского пролива. В заявлении, распространенном полуофициальным иранским агентством Tasnim, утверждается, что судно столкнулось с морской миной и остановилось.

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Предупреждение для судовладельцев

Иранские военные обратились к судовладельцам и капитанам с призывом соблюдать правила морской безопасности, пользоваться разрешенными маршрутами и учитывать предупреждения соответствующих органов. В КСИР заявили, что это необходимо для безопасности судоходства в проливе.

Ситуация в проливе

Иранские власти неоднократно сообщали о танкерах, которые, по их утверждениям, наталкивались на мины во время движения по маршрутам, называемым Тегераном несанкционированными. Как отмечает Anadolu Agency, это происходит на фоне конфликта Ирана с США и морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и является ключевым маршрутом международных поставок нефти.

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