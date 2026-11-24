Правительство Бразилии не будет приглашать президента Аргентины Хавьера Милея на церемонию инаугурации Луиса Инасиу Лулы да Силвы, запланированную на 5 января. Лула начнет свой четвертый президентский срок. В то же время Бразилия решила навсегда отозвать из Буэнос-Айреса своего посла Жулиу Бителли, сообщает UPI.

Причина решений

По сообщениям бразильских и аргентинских СМИ, оба шага связали с высказываниями министра иностранных дел Аргентины Пабло Куирно. В интервью он поставил под сомнение легитимность президентских выборов в Бразилии, состоявшихся 25 октября.

О решении не приглашать Милея первым сообщило бразильское издание UOL, а позже его подтвердил телеканал CNN Brasil. По словам советников президента, высказывания Куирно стали основанием для обоих решений и еще больше обострили дипломатические отношения между странами. Как сообщает Correio Braziliense, правительство Лулы считает, что заявления аргентинского министра вышли за рамки политических разногласий между двумя президентами и поставили под сомнение бразильские государственные институты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Длительная напряженность

Разногласия между Лулой и Милеем продолжаются с президентской кампании в Аргентине 2023 года. Тогда бразильский лидер поддерживал кандидата Серхио Массу, а Милей неоднократно критиковал Лулу. Лула не посетил инаугурацию Милея, однако на ней присутствовал бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, политический союзник аргентинского президента.

В июле 2026 года Милей посетил в Сан-Паулу съезд, на котором Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии, был выдвинут кандидатом в президенты. Во время мероприятия Милей критиковал Лулу и судью Федерального верховного суда Александре де Мораеса, после чего Бразилия отозвала своего посла из Аргентины для консультаций.

Аргентина до сих пор официально не признала победу Лулы на выборах, а президенты не проводили двусторонней встречи с тех пор, как Милей вступил в должность. Отзыв посла не означает формального разрыва дипломатических отношений между Бразилией и Аргентиной, которые являются странами-основательницами южноамериканского торгового блока МЕРКОСУР.

Читай нас в