巴西政府不会邀请阿根廷总统哈维尔·米莱出席定于1月5日举行的路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦就职典礼。卢拉将开启其第四个总统任期。同时，巴西决定永久召回驻布宜诺斯艾利斯大使儒利奥·比泰利，UPI报道。

作出决定的原因

据巴西和阿根廷媒体报道，这两项举措都与阿根廷外交部长巴勃罗·基尔诺的言论有关。他在一次采访中质疑了10月25日举行的巴西总统选举的合法性。

巴西媒体UOL率先报道了不邀请米莱的决定，随后CNN Brasil电视台予以证实。总统顾问表示，基尔诺的言论成为这两项决定的依据，并进一步加剧了两国之间的外交关系紧张。Correio Braziliense报道称，卢拉政府认为，阿根廷部长的声明超出了两位总统之间政治分歧的范围，并对巴西国家机构提出了质疑。

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长期紧张关系

卢拉与米莱之间的分歧自2023年阿根廷总统竞选期间便一直存在。当时，这位巴西领导人支持候选人塞尔希奥·马萨，而米莱多次批评卢拉。卢拉没有出席米莱的就职典礼，巴西前总统雅伊尔·博索纳罗则出席了该典礼，他是阿根廷总统的政治盟友。

2026年7月，米莱出席了在圣保罗举行的一场大会，巴西前总统之子弗拉维奥·博索纳罗在会上被提名为总统候选人。活动期间，米莱批评了卢拉和联邦最高法院法官亚历山大·德·莫拉埃斯，之后巴西召回驻阿根廷大使进行磋商。

阿根廷至今尚未正式承认卢拉赢得选举，自米莱上任以来，两位总统也没有举行过双边会晤。召回大使并不意味着巴西与阿根廷正式断绝外交关系；两国均为南美贸易集团南方共同市场的创始成员国。

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