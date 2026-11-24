Rząd Brazylii nie zaprosi prezydenta Argentyny Javiera Mileia na ceremonię inauguracji Luiza Inácia Luli da Silvy, zaplanowaną na 5 stycznia. Lula rozpocznie swoją czwartą kadencję prezydencką. Jednocześnie Brazylia zdecydowała o definitywnym odwołaniu z Buenos Aires swojego ambasadora Júlia Bitellego, podaje UPI.

Powód decyzji

Według doniesień brazylijskich i argentyńskich mediów oba kroki powiązano z wypowiedziami ministra spraw zagranicznych Argentyny Pabla Quirno. W wywiadzie zakwestionował on legalność brazylijskich wyborów prezydenckich, które odbyły się 25 października.

Decyzję o niezapraszaniu Mileia jako pierwsze podało brazylijskie medium UOL, a później potwierdziła ją stacja CNN Brasil. Według doradców prezydenta wypowiedzi Quirno stały się podstawą obu decyzji i dodatkowo zaostrzyły stosunki dyplomatyczne między krajami. Jak podaje Correio Braziliense, rząd Luli uważa, że oświadczenia argentyńskiego ministra wykroczyły poza polityczne różnice między dwoma prezydentami i podważyły brazylijskie instytucje państwowe.

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Długotrwałe napięcia

Różnice między Lulą a Mileiem utrzymują się od kampanii prezydenckiej w Argentynie w 2023 roku. Wówczas brazylijski przywódca popierał kandydata Sergia Massę, a Milei wielokrotnie krytykował Lulę. Lula nie uczestniczył w inauguracji Mileia, natomiast był na niej były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, polityczny sojusznik argentyńskiego prezydenta.

W lipcu 2026 roku Milei uczestniczył w São Paulo w konwencji, na której Flávio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Brazylii, został nominowany jako kandydat na prezydenta. Podczas wydarzenia Milei krytykował Lulę i sędziego Federalnego Sądu Najwyższego Alexandre de Moraesa, po czym Brazylia odwołała swojego ambasadora z Argentyny na konsultacje.

Argentyna nadal oficjalnie nie uznała zwycięstwa Luli w wyborach, a prezydenci nie odbyli dwustronnego spotkania od czasu objęcia urzędu przez Mileia. Odwołanie ambasadora nie oznacza formalnego zerwania stosunków dyplomatycznych między Brazylią a Argentyną, które są krajami założycielskimi południowoamerykańskiego bloku handlowego MERCOSUR.

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