Netflix został właścicielem Radford Studio Center — 98-letniego kompleksu hal zdjęciowych w dzielnicy Studio City w Los Angeles w USA. Wartość transakcji wyniosła 380 mln dolarów, informuje Variety.

Historia kompleksu

Kompleks o powierzchni 55 akrów był miejscem realizacji seriali „Gunsmoke”, „The Mary Tyler Moore Show” i „Seinfeld”. W 2021 roku Hackman Capital Partners kupiła obiekt za 1,85 mld dolarów, w szczytowym okresie rynku produkcji w Los Angeles.

Następnie spadek wolumenu produkcji i wzrost stóp procentowych doprowadziły do tego, że Hackman nie wywiązała się ze zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 1,1 mld dolarów i przekazała nieruchomość kredytodawcy Goldman Sachs. Goldman Sachs formalnie odzyskał obiekt na aukcji egzekucyjnej we wtorek — był to ostatni etap przed sfinalizowaniem transakcji z Netflixem.

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Plany Netflixa

Netflix określił zakup jako znaczącą inwestycję w Los Angeles. Firma zainwestowała również w obiekty produkcyjne w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk oraz w Fort Monmouth w stanie New Jersey. Netflix oświadczył, że ma nadzieję wraz z władzami Kalifornii i Los Angeles rozpocząć nowe inwestycje w przemysł filmowy stanu oraz wesprzeć pracowników branży.

W 2023 roku Hackman Capital Partners zaproponowała wartą 1 mld dolarów przebudowę przestarzałego terenu studyjnego. Oczekuje się, że Netflix będzie kontynuować proces zatwierdzania tego projektu z władzami miejskimi, aby zachować możliwości rozwoju obiektu zależnie od warunków rynkowych. Oprócz ceny zakupu Netflix zapłacił miejski podatek od przeniesienia własności nieruchomości w wysokości 5,5%. Zdjęcia na terenie kompleksu będą kontynuowane, a Cinelease będzie dostarczać sprzęt produkcyjny.

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