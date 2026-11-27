BBC World Service wyemitował program o śmierci rodziny dziennikarki w Dachnem — BBC News
BBC World Service wyemitował program o osobistym śledztwie ukraińskiej dziennikarki Anastasii Hribanowej. Dziennikarka bada w nim śmierć swojego ojca, babci i dziadka w Dachnem we wschodniej Ukrainie. W opisie BBC zaznacza, że po śmierci bliskich pozostały jej bolesne pytania o to, co się stało.
Poszukiwanie odpowiedzi
Program nosi tytuł Who killed my family? W jego opisie śledztwo nazwano głęboko osobistym dla autorki. Hribanowa dąży do ustalenia okoliczności śmierci swoich krewnych i poznania prawdy o ich śmierci. Równocześnie próbuje odbudować więzi rodzinne, które wcześniej dzieliły jej rodzinę.
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Autorzy programu
Reporterką programu jest Anastasiia Hribanowa. Jako producentki wskazano Florę Carmichael i Albinę Kovaliovą, a kompozytorem jest Volodymyr Horunzhyi. Producentem wykonawczym programu jest Michael Simkin, a redaktorką — Rebecca Henschke.