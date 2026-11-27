Policja i służba bezpieczeństwa Szabak w Izraelu zatrzymały w czwartek wieczorem w rejonie Ramat ha-Szaron podejrzanego, którego uznawano za zaangażowanego w planowanie ataku terrorystycznego w tym rejonie. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Nie znaleziono broni

Przy podejrzanym nie znaleziono broni. Źródła dziennika Maariv podały, że zatrzymanego uznawano za możliwego zagranicznego wrogiego agenta, który mógł przedostać się na terytorium Izraela.

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Oddzielna sprawa dotycząca dwóch ataków

Wcześniej tego samego dnia prokuratura poinformowała o akcie oskarżenia wobec 23-letniego Ahmada Mansura z Kaukabu niedaleko Nazaretu. Jest on oskarżony o przygotowywanie dwóch terrorystycznych aktów zabójstwa w okolicznościach obciążających. Według aktu oskarżenia Mansur planował dwa ataki i wielokrotnie obserwował wyznaczone cele. Dokument wiąże to z jego utożsamianiem się z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie (ISIS).

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