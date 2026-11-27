В Ізраїлі поліція та служба безпеки ШАБАК у четвер увечері затримали в районі Рамат-Ха-Шарон підозрюваного, якого вважали причетним до планування терористичного нападу в цьому районі. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зброї не виявили

У підозрюваного не знайшли зброї. Джерела видання Maariv повідомили, що затриманого вважали ймовірним іноземним ворожим агентом, який міг проникнути на територію Ізраїлю.

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Окрема справа про два напади

Раніше того ж дня прокуратура повідомила про обвинувальний акт щодо 23-річного Ахмада Мансура з Каукаба поблизу Назарета. Його обвинувачують у підготовці двох терористичних актів убивства за обтяжувальних обставин. За даними обвинувального акта, Мансур планував два напади та неодноразово стежив за наміченими цілями. У документі це пов'язано з його самоідентифікацією з терористичною організацією «Ісламська держава» (ISIS).

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