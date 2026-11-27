Полиция и служба безопасности ШАБАК в Израиле в четверг вечером задержали в районе Рамат-ха-Шарон подозреваемого, которого считали причастным к планированию террористического нападения в этом районе. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Оружия не обнаружили

У подозреваемого не нашли оружия. Источники издания Maariv сообщили, что задержанного считали вероятным иностранным вражеским агентом, который мог проникнуть на территорию Израиля.

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Отдельное дело о двух нападениях

Ранее в тот же день прокуратура сообщила об обвинительном заключении в отношении 23-летнего Ахмада Мансура из Каукаба недалеко от Назарета. Его обвиняют в подготовке двух террористических актов убийства при отягчающих обстоятельствах. Согласно обвинительному заключению, Мансур планировал два нападения и неоднократно следил за намеченными целями. В документе это связано с его самоидентификацией с террористической организацией «Исламское государство» (ISIS).

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