В Гааге, Нидерланды, бывший президент Филиппин Родриго Дутерте должен предстать перед Международным уголовным судом по делу о предполагаемых преступлениях против человечности в ходе антинаркотической кампании. Как сообщает The Japan Times, 81-летнему политику вменяют 85 убийств и два покушения на убийство, совершенные в 2011–2018 годах.

Обвинения касаются периода, когда Дутерте был мэром города Давао, а также первых лет его президентства. Прокуроры МУС заявляют, что эти эпизоды являются лишь частью до 30 тысяч предполагаемых убийств, совершенных эскадронами смерти, преследовавшими людей, подозреваемых в употреблении или продаже незаконных наркотиков.

Позиции обвинения и защиты

Прокуроры утверждают, что Дутерте создавал, финансировал и вооружал отряды, ответственные за тысячи внесудебных убийств в 2011–2019 годах. Филиппинские правоохранительные органы сообщили о 6248 смертях. В случае признания виновным по любому из трех пунктов обвинения Дутерте может получить пожизненное заключение.

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Адвокаты экс-президента отрицают обвинения. В материалах, поданных в суд, они заявили, что не существовало государственной или организационной политики убийств, поэтому дело якобы не должно рассматриваться как преступления против человечности. Защита также настаивала, что из-за когнитивного снижения Дутерте не способен участвовать в процессе, однако судьи постановили, что он должен предстать перед судом. Заседания сократят с учетом его возраста.

Семьи погибших будут ждать процесса

Ожидается, что судебное разбирательство продлится до 2027 года, а в процессе будут представлены более 500 предполагаемых потерпевших. Дутерте был арестован в марте 2025 года и доставлен в Гаагу, где его содержат в блоке нидерландской тюрьмы для подозреваемых в военных преступлениях.

Ллоре Паско, потерявшая двух сыновей во время антинаркотической кампании, отправилась в Гаагу, чтобы присутствовать на слушаниях. Она заявила, что стремится к справедливости не только для своих детей, но и для всех убитых во времена Дутерте. В то же время сторонники экс-президента призывают освободить его, а вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что ни один иностранный суд или государство не должны стоять выше суверенитета страны.

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