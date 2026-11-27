W Hadze w Niderlandach były prezydent Filipin Rodrigo Duterte ma stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie domniemanych zbrodni przeciwko ludzkości podczas kampanii antynarkotykowej. Jak informuje The Japan Times, 81-letni polityk jest oskarżony o 85 zabójstw i dwie próby zabójstwa popełnione w latach 2011–2018.

Oskarżenia dotyczą okresu, gdy Duterte był burmistrzem miasta Davao, a także pierwszych lat jego prezydentury. Prokuratorzy MTK twierdzą, że te epizody stanowią tylko część nawet 30 tys. domniemanych zabójstw dokonanych przez szwadrony śmierci, które prześladowały osoby podejrzewane o używanie lub sprzedaż nielegalnych narkotyków.

Stanowiska oskarżenia i obrony

Prokuratorzy twierdzą, że Duterte tworzył, finansował i uzbrajał oddziały odpowiedzialne za tysiące pozasądowych zabójstw w latach 2011–2019. Filipińskie organy ścigania zgłosiły 6248 zgonów. W przypadku uznania go za winnego któregokolwiek z trzech zarzutów Duterte może otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności.

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Adwokaci byłego prezydenta zaprzeczają oskarżeniom. W dokumentach złożonych w sądzie oświadczyli, że nie istniała państwowa ani organizacyjna polityka zabójstw, dlatego sprawa rzekomo nie powinna być rozpatrywana jako zbrodnie przeciwko ludzkości. Obrona utrzymywała również, że z powodu pogorszenia funkcji poznawczych Duterte nie jest zdolny uczestniczyć w postępowaniu, jednak sędziowie orzekli, że musi stanąć przed sądem. Posiedzenia zostaną skrócone ze względu na jego wiek.

Rodziny zabitych będą oczekiwać procesu

Oczekuje się, że proces potrwa do 2027 roku, a w postępowaniu reprezentowanych będzie ponad 500 domniemanych ofiar. Duterte został aresztowany w marcu 2025 roku i przewieziony do Hagi, gdzie jest przetrzymywany w części niderlandzkiego więzienia przeznaczonej dla podejrzanych o zbrodnie wojenne.

Llorie Pasco, która straciła dwóch synów podczas kampanii antynarkotykowej, udała się do Hagi, aby być obecna na rozprawach. Powiedziała, że dąży do sprawiedliwości nie tylko dla swoich dzieci, ale także dla wszystkich zabitych za rządów Duterte. Jednocześnie zwolennicy byłego prezydenta wzywają do jego uwolnienia, a wiceprezydent Filipin Sara Duterte oświadczyła, że żaden zagraniczny sąd ani państwo nie powinny stać ponad suwerennością kraju.

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