在荷兰海牙，菲律宾前总统罗德里戈·杜特尔特将因禁毒行动期间涉嫌犯下危害人类罪而在国际刑事法院受审。据《日本时报》报道，这名81岁的政治人物被控于2011年至2018年间犯下85起谋杀和两起谋杀未遂。

指控涉及杜特尔特担任达沃市市长期间，以及其总统任期的最初几年。国际刑事法院检察官称，这些事件仅是死亡小队实施的多达3万起涉嫌杀戮中的一部分；这些死亡小队追捕被怀疑吸食或贩卖非法毒品的人。

控方与辩方的立场

检察官称，杜特尔特在2011年至2019年间组建、资助并武装了对数千起法外杀戮负责的队伍。菲律宾执法机构报告了6248起死亡。如在三项指控中的任何一项被判有罪，杜特尔特可能被判处无期徒刑。

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这名前总统的律师否认指控。他们在提交给法院的材料中表示，并不存在国家或组织层面的杀戮政策，因此该案据称不应被视为危害人类罪。辩方还坚称，由于认知能力下降，杜特尔特无法参与诉讼程序，但法官裁定他必须出庭受审。鉴于其年龄，庭审将缩短。

遇难者家属将等待审判

预计审判将持续至2027年，诉讼中将有500多名涉嫌受害者得到代理。杜特尔特于2025年3月被捕并被送往海牙，目前被关押在荷兰一所监狱中专门关押战争罪嫌疑人的区域。

在禁毒行动中失去两名儿子的洛雷·帕斯科前往海牙，以出席听证会。她表示，她寻求的不仅是为自己的孩子伸张正义，也是为杜特尔特执政期间所有被杀害的人伸张正义。与此同时，这名前总统的支持者呼吁释放他，菲律宾副总统莎拉·杜特尔特表示，任何外国法院或国家都不应凌驾于该国主权之上。

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