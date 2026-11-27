BBC World Service выпустила в эфир программу о личном расследовании украинской журналистки Анастасии Грибановой. В ней журналистка расследует гибель своего отца, бабушки и дедушки в Дачном на востоке Украины. В описании BBC отмечает, что после гибели родных у неё остались болезненные вопросы о том, что произошло.

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Программа называется Who killed my family? В её описании это расследование названо глубоко личным для автора. Грибанова стремится выяснить обстоятельства гибели родственников и узнать правду об их смерти. Параллельно с этим она пытается восстановить семейные связи, которые ранее разделяли её семью.

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Авторы программы

Репортёр программы — Анастасия Грибанова. Продюсерами указаны Флора Кармайкл и Альбина Ковалёва, композитором — Владимир Горунжий. Исполнительный продюсер программы — Майкл Симкин, редактор — Ребекка Хеншке.

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