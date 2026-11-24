Netflix стал владельцем Radford Studio Center — 98-летнего комплекса павильонов в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе, США. Стоимость сделки составила 380 млн долларов, сообщает Variety.

История комплекса

Комплекс площадью 55 акров был местом съемок сериалов «Gunsmoke», «The Mary Tyler Moore Show» и «Seinfeld». В 2021 году Hackman Capital Partners приобрела объект за 1,85 млрд долларов на пике рынка производства в Лос-Анджелесе.

Впоследствии сокращение объемов производства и рост процентных ставок привели к тому, что Hackman не выполнила обязательства по кредиту на 1,1 млрд долларов и передала недвижимость кредитору Goldman Sachs. Goldman Sachs официально вернул объект на аукционе по принудительной продаже во вторник — это был последний этап перед завершением сделки с Netflix.

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Планы Netflix

Netflix назвал покупку значительной инвестицией в Лос-Анджелес. Компания также инвестировала в производственные объекты в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и Форт-Монмуте, штат Нью-Джерси. В Netflix заявили, что надеются вместе с властями Калифорнии и Лос-Анджелеса начать новые инвестиции в киноиндустрию штата и поддержать работников отрасли.

В 2023 году Hackman Capital Partners предложила реконструкцию устаревшей студийной площадки стоимостью 1 млрд долларов. Ожидается, что Netflix продолжит процедуру согласования этого проекта с городскими властями, чтобы сохранить возможности для развития объекта в зависимости от рыночных условий. Помимо цены приобретения Netflix уплатила городской налог на передачу недвижимости в размере 5,5%. Съемки на территории комплекса продолжатся, а Cinelease будет поставлять производственное оборудование.

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