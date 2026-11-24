Netflix став власником Radford Studio Center — 98-річного комплексу павільйонів у районі Студіо-Сіті в Лос-Анджелесі, США. Вартість угоди становила 380 млн доларів, повідомляє Variety.

Історія комплексу

Комплекс площею 55 акрів був місцем зйомок серіалів «Gunsmoke», «The Mary Tyler Moore Show» і «Seinfeld». У 2021 році Hackman Capital Partners придбала об’єкт за 1,85 млрд доларів на піку ринку виробництва в Лос-Анджелесі.

Згодом скорочення обсягів виробництва та зростання відсоткових ставок призвели до того, що Hackman не виконала зобов’язання за кредитом на 1,1 млрд доларів і передала нерухомість кредитору Goldman Sachs. Goldman Sachs офіційно повернула об’єкт на аукціоні з примусового продажу у вівторок — це був останній етап перед завершенням угоди з Netflix.

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Плани Netflix

Netflix назвала купівлю значною інвестицією в Лос-Анджелес. Компанія також інвестувала у виробничі об’єкти в Альбукерке, штат Нью-Мексико, та Форт-Монмуті, штат Нью-Джерсі. У Netflix заявили, що сподіваються разом із владою Каліфорнії та Лос-Анджелеса започаткувати нові інвестиції в кіноіндустрію штату й підтримати працівників галузі.

У 2023 році Hackman Capital Partners запропонувала реконструкцію застарілого студійного майданчика вартістю 1 млрд доларів. Очікується, що Netflix продовжить процедуру погодження цього проєкту з міською владою, щоб зберегти можливості для розвитку об’єкта залежно від ринкових умов. Окрім ціни придбання, Netflix сплатила міський податок на передачу нерухомості у розмірі 5,5%. Зйомки на території комплексу триватимуть, а Cinelease постачатиме виробниче обладнання.

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