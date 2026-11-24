Netflix已成为美国洛杉矶Studio City地区Radford Studio Center的所有者，这是一座已有98年历史的摄影棚园区。交易价值为3.8亿美元，Variety报道。

园区历史

这座占地55英亩的园区曾是《Gunsmoke》《The Mary Tyler Moore Show》和《Seinfeld》等剧集的拍摄地。2021年，Hackman Capital Partners在洛杉矶制作市场的高峰期以18.5亿美元收购了该物业。

随后，制作量下降和利率上升导致Hackman未能履行一笔11亿美元贷款的义务，并将该房地产交给了贷款方高盛。高盛于周二在止赎拍卖中正式收回该物业——这是与Netflix交易完成前的最后一个阶段。

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Netflix的计划

Netflix称此次收购是对洛杉矶的一项重大投资。该公司还投资了位于新墨西哥州阿尔伯克基和新泽西州蒙茅斯堡的制作设施。Netflix表示，希望与加利福尼亚州和洛杉矶当局共同启动对该州电影产业的新投资，并支持行业从业人员。

2023年，Hackman Capital Partners提出了一项价值10亿美元的改造计划，旨在翻新老旧的影棚场地。预计Netflix将继续与市政府推进该项目的审批程序，以便根据市场状况保留该物业的发展机会。除收购价格外，Netflix还支付了5.5%的市房地产转让税。园区内的拍摄将继续进行，Cinelease将提供制作设备。

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