Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton daje Iranowi wszelkie możliwości osiągnięcia porozumienia i ocalenia życia. Jednocześnie wyraził wątpliwość, czy Teheran skorzysta z tej możliwości, informuje Jerusalem Post.

Oświadczenia w sprawie operacji w Cieśninie Ormuz

Podczas rozmowy z dowódcą 312. Eskadry Myśliwsko-Szturmowej Korpusu Piechoty Morskiej USA, stacjonującej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone wystrzeliły 150 rakiet, aby zapobiec atakom rakietowym i dronowym na statki handlowe w Cieśninie Ormuz.

Według prezydenta USA eskadra w tym roku wylatała ponad 4 tysiące godzin w ramach operacji przeciwko Iranowi. Trump poinformował również wojskowych, że ich rozmieszczenie na Bliskim Wschodzie będzie kontynuowane. Morską blokadę w Cieśninie Ormuz nazwał największą w historii.

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Stanowisko w sprawie zmiany władzy w Iranie

We wtorek Trump oświadczył, że cel Izraela, jakim jest obalenie Islamskiej Republiki Iranu, prawdopodobnie jest osiągalny, jednak nie jest to jego cel w wojnie z Teheranem. Powiedział, że nie chce, aby Iran posiadał broń jądrową, i nigdy nie popierał ani nie sprzeciwiał się zmianie reżimu. Według niego zmiana władzy w Iranie nie była kryterium amerykańskiej kampanii.

Odpowiadając na pytanie, czy okno czasowe na wydanie rozkazu dalszych uderzeń na Iran się zawęża, Trump powiedział, że finansowanie działań wojennych powinno wystarczyć mniej więcej do końca stycznia.

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