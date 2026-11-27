Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставляет Ирану все возможности для достижения сделки и спасения жизней. В то же время он выразил сомнение в том, что Тегеран воспользуется этой возможностью, сообщает Jerusalem Post.

Заявления об операции в Ормузском проливе

Во время разговора с командиром 312-й истребительно-штурмовой эскадрильи Корпуса морской пехоты США, дислоцированной в Объединенных Арабских Эмиратах, Трамп заявил, что Соединенные Штаты выпустили 150 ракет, чтобы предотвратить ракетные и беспилотные удары по торговым судам в Ормузском проливе.

По словам президента США, в этом году эскадрилья налетала более 4 тысяч часов в рамках операции против Ирана. Трамп также сообщил военным, что их развертывание на Ближнем Востоке продолжится. Морскую блокаду в Ормузском проливе он назвал крупнейшей за всю историю.

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Позиция относительно смены власти в Иране

Во вторник Трамп заявил, что цель Израиля свергнуть Исламскую Республику Иран, вероятно, достижима, однако это не является его целью в войне с Тегераном. Он сказал, что не хочет, чтобы Иран имел ядерное оружие, и никогда не поддерживал и не выступал против смены режима. По его словам, смена власти в Иране не была критерием американской кампании.

Отвечая на вопрос о том, сужается ли окно для приказа о дальнейших ударах по Ирану, Трамп сказал, что финансирования военных действий должно хватить примерно до конца января.

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