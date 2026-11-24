У Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус після зустрічі з українським колегою Євгенієм Хмарою в Берліні оголосив про виробництво в країні українських розвідувальних дронів Babka для України. Для створення виробничих потужностей німецька сторона надасть близько 34 млн євро, повідомляє Tagesschau.

Спільне підприємство для виробництва дронів

Для реалізації проєкту німецька компанія Wingcopter та українська компанія Shadow Flytech створили спільне підприємство. Заява Пісторіуса конкретизує домовленість про поглиблення співпраці у виробництві дронів, яку в квітні підписали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський.

Також Німеччина та Україна підписали декларацію про наміри щодо подальшого розвитку української системи управління боєм Delta. У майбутньому її має використовувати Бундесвер. Система об’єднує окремі дані та елементи оперативної обстановки в єдину картину в реальному часі, що має істотно прискорити розвідку, планування та проведення бойових операцій.

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Заяви про Балтійське море та космос

Пісторіус також застеріг від поширення війни на Балтійське море після ймовірної української атаки на російське вантажне судно у Фінській затоці. Він заявив, що Україна має право атакувати військові цілі в Росії, державі-агресорі, якщо їх використовують для російських атак проти України. Водночас міністр наголосив на особливій відповідальності України та тому, що війна не повинна поширюватися на Балтійське море.

За даними джерела, фінська прикордонна служба повідомляла про пожежу на російському вантажному судні у східній частині Фінської затоки, проведення рятувальної операції та підготовку заходів проти можливого забруднення довкілля. Пісторіус позитивно оцінив дії Фінляндії.

Окремо міністр закликав до стриманості щодо повідомлень про можливі плани Росії найближчими тижнями вивести в космос супутник із ядерною зброєю. За його словами, поки незрозуміло, про яке саме озброєння йдеться та якими можуть бути його наслідки залежно від місця застосування. Німеччина проводить внутрішні консультації та вживає необхідних заходів.

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