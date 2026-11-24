В Германии министр обороны Борис Писториус после встречи со своим украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине объявил о производстве в стране украинских разведывательных дронов Babka для Украины. Немецкая сторона предоставит около 34 млн евро для создания производственных мощностей, сообщает Tagesschau.

Совместное предприятие для производства дронов

Для реализации проекта немецкая компания Wingcopter и украинская компания Shadow Flytech создали совместное предприятие. Заявление Писториуса конкретизирует договоренность об углублении сотрудничества в производстве дронов, которую в апреле подписали канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский.

Также Германия и Украина подписали декларацию о намерениях по дальнейшему развитию украинской системы управления боем Delta. В будущем ее должен использовать Бундесвер. Система объединяет отдельные данные и элементы оперативной обстановки в единую картину в реальном времени, что должно существенно ускорить разведку, планирование и проведение боевых операций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления о Балтийском море и космосе

Писториус также предостерег от распространения войны на Балтийское море после возможной украинской атаки на российское грузовое судно в Финском заливе. Он заявил, что Украина имеет право атаковать военные цели в России, государстве-агрессоре, если они используются для российских атак против Украины. В то же время министр подчеркнул особую ответственность Украины и то, что война не должна распространяться на Балтийское море.

По данным источника, финская пограничная служба сообщала о пожаре на российском грузовом судне в восточной части Финского залива, проведении спасательной операции и подготовке мер против возможного загрязнения окружающей среды. Писториус положительно оценил действия Финляндии.

Отдельно министр призвал к сдержанности в отношении сообщений о возможных планах России в ближайшие недели вывести в космос спутник с ядерным оружием. По его словам, пока неясно, о каком именно вооружении идет речь и какими могут быть его последствия в зависимости от места применения. Германия проводит внутренние консультации и принимает необходимые меры.

Читай нас в