美国联邦航空管理局（FAA）正在调查亚马逊无人机在密歇根州亨廷顿伍兹发生的一起事故。根据FAA网站公布的一份初步报告，这架无人机撞到了一根光纤电缆和一座住宅车库，并在起飞时缠绕在电力线路上。CNBC报道称。

无人机在事故发生前已完成订单配送

亚马逊发言人杰克·斯特尔茨纳表示，周五，该公司一架MK30型号无人机在底特律郊区进行配送时降落在一名居民的车库上。此前，这架飞行器在当地时间约16时30分向一名客户送达了一份洗发水订单。

据WXYZ电视台报道，事故中无人机的一个螺旋桨受损。FAA的初步报告指出，该飞行器的状况未知。

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无人受伤

斯特尔茨纳表示，事故没有造成人员受伤，无人机已被移走。亚马逊正与该房屋居民保持联系。该公司强调，安全是首要任务，每一起配送未按计划进行的情况都会被分析，以改进服务。

美国国家运输安全委员会也已知悉此事，并正在收集信息。其发言人表示，该机构尚未决定是否启动自己的调查。

亚马逊已发展无人机配送项目近13年。此前，在该公司一架无人机损坏得克萨斯州韦科的一根互联网电缆后，以及两架亚马逊无人机在菲尼克斯附近与一台建筑起重机相撞后，联邦调查人员都曾展开调查。

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