Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент с дроном Amazon в Хантингтон-Вудс, штат Мичиган. Согласно предварительному отчету, опубликованному на сайте FAA, дрон задел оптоволоконный кабель и жилой гараж, а во время взлета запутался в линиях электропередачи. Об этом сообщает CNBC.

Дрон доставил заказ перед инцидентом

По словам представителя Amazon Джека Стелцнера, в пятницу один из дронов модели MK30 приземлился на гараж жителя во время доставки в пригороде Детройта. До этого аппарат доставил клиенту заказ шампуня примерно в 16:30 по местному времени.

Как сообщил телеканал WXYZ, во время инцидента был поврежден один из пропеллеров дрона. В предварительном отчете FAA указано, что состояние аппарата неизвестно.

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Пострадавших нет

Стелцнер заявил, что в результате инцидента никто не пострадал, а дрон уже убрали. Amazon поддерживает связь с жителем дома. В компании подчеркнули, что безопасность является приоритетом, а каждый случай, когда доставка проходит не по плану, анализируется для улучшения сервиса.

Национальный совет по безопасности на транспорте США также знает о событии и собирает информацию. Его представитель отметил, что ведомство еще не решило, будет ли открывать собственное расследование.

Amazon развивает программу доставки дронами почти 13 лет. Ранее федеральные следователи начинали проверки после того, как дрон компании повредил интернет-кабель в Уэйко, штат Техас, а также после столкновения двух дронов Amazon со строительным краном недалеко от Финикса.

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