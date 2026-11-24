Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) bada incydent z udziałem drona Amazon w Huntington Woods w stanie Michigan. Według wstępnego raportu opublikowanego na stronie FAA dron zahaczył o kabel światłowodowy i garaż mieszkalny, a podczas startu zaplątał się w linie energetyczne. Informuje o tym CNBC.

Dron dostarczył zamówienie przed incydentem

Jak powiedział rzecznik Amazon Jack Steltzner, w piątek jeden z dronów modelu MK30 wylądował na garażu mieszkańca podczas dostawy na przedmieściach Detroit. Wcześniej urządzenie dostarczyło klientowi zamówienie szamponu około godziny 16:30 czasu lokalnego.

Jak podała stacja WXYZ, podczas incydentu uszkodzeniu uległo jedno ze śmigieł drona. We wstępnym raporcie FAA wskazano, że stan urządzenia jest nieznany.

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Nie ma poszkodowanych

Steltzner oświadczył, że w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a dron został już usunięty. Amazon kontaktuje się z mieszkańcem domu. Firma podkreśliła, że bezpieczeństwo jest priorytetem, a każdy przypadek, w którym dostawa nie przebiega zgodnie z planem, jest analizowany w celu poprawy usługi.

Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu również wie o zdarzeniu i zbiera informacje. Jej przedstawiciel zaznaczył, że urząd nie zdecydował jeszcze, czy rozpocznie własne dochodzenie.

Amazon rozwija program dostaw dronami od prawie 13 lat. Wcześniej federalni śledczy wszczynali kontrole po tym, jak dron firmy uszkodził kabel internetowy w Waco w Teksasie, a także po zderzeniu dwóch dronów Amazon z dźwigiem budowlanym w pobliżu Phoenix.

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