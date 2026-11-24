Edukatorка dziecięca i youtuberka Miss Rachel odwiedziła federalny sąd imigracyjny dla młodzieży na Manhattanie w USA, gdzie spotkała dziewięcioletniego Angela. Chłopiec uczestniczy w postępowaniu imigracyjnym bez prawnika. Rachel oświadczyła, że znajdzie dla niego prawnika imigracyjnego.

Prośba o prawnika

Edukatorка opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z Angelem i zwróciła uwagę na sytuację dzieci stających przed sądem imigracyjnym bez przedstawicieli prawnych. Jak powiedziała, gdy poprosiła chłopca o sporządzenie listy życzeń bożonarodzeniowych, na pierwszym miejscu umieścił prawnika imigracyjnego.

Miss Rachel napisała, że uważa za niewłaściwe, aby dzieci same reprezentowały się w sądzie imigracyjnym. Opowiedziała, że zobaczyła Angela przy mikrofonie bez prawnika i postanowiła znaleźć mu adwokata.

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Rozprawa w Nowym Jorku

Jak podaje Rolling Stone, przyszła do sądu razem z wybranym kongresmenem Bradem Landerem. Według ABC 7, na które powołuje się publikacja, sędzia dał matce Angela czas do 15 grudnia na uzyskanie reprezentacji prawnej.

Rachel oświadczyła również, że zasmuca ją, gdy dzieci słyszą wobec siebie słowo „removable” podczas postępowania imigracyjnego. Wezwała polityków, by w większym stopniu uwzględniali potrzeby dzieci przy kształtowaniu polityki.

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