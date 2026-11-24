Детская педагог и ютубер Мисс Рэйчел посетила федеральный иммиграционный суд для молодёжи на Манхэттене в США, где встретилась с девятилетним Энджелом. Мальчик участвует в иммиграционном производстве без адвоката. Рэйчел заявила, что найдёт для него иммиграционного адвоката.

Просьба об адвокате

Педагог опубликовала в социальных сетях видео с Энджелом и обратила внимание на ситуацию детей, которые предстают перед иммиграционным судом без юридических представителей. По её словам, когда она попросила мальчика составить список рождественских желаний, первым пунктом он указал иммиграционного адвоката.

Мисс Рэйчел написала, что считает неправильным положение, при котором дети сами представляют себя в иммиграционном суде. Она рассказала, что увидела Энджела у микрофона без юриста и решила найти ему адвоката.

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Слушание в Нью-Йорке

Как сообщает Rolling Stone, в суд она пришла вместе с избранным конгрессменом Брэдом Лендером. По данным ABC 7, на которые ссылается издание, судья дал матери Энджела время до 15 декабря, чтобы получить юридическое представительство.

Рэйчел также заявила, что её огорчает, когда дети слышат в отношении себя слово «removable» во время иммиграционного производства. Она призвала политиков больше учитывать потребности детей при формировании политики.

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