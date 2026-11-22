Prezydent ZEA, szejk Mohamed, odbył w Abu Zabi rozmowy z Markwaynem Mullinem, którego The National określa jako sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Omówili działania w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Współpraca ZEA i USA

Według państwowej agencji informacyjnej Wam szejk Mohamed i Mullin rozpatrzyli również możliwości dalszego wzmocnienia strategicznej współpracy między ZEA a USA.

W spotkaniu uczestniczyli zastępca przewodniczącego Dworu Prezydenckiego ds. specjalnych, szejk Hamdan bin Mohammed bin, doradca prezydenta ZEA, szejk Mohammed bin Hamad, oraz inni urzędnicy.

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Napięcia w regionie

Rozmowy odbyły się w warunkach narastających napięć w regionie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu oświadczyło, że irański atak uderzył w cywilny obiekt przemysłowy, powodując pożar i straty materialne. Według wstępnych danych resortu nie było poszkodowanych.

Saudyjska obrona powietrzna, według źródła, przechwyciła drona wystrzelonego przez Huti w Jemenie w kierunku regionu Rijadu. Saudyjska koalicja poinformowała również o przechwyceniu i zniszczeniu pocisku balistycznego wystrzelonego przez Huti w kierunku zachodniego regionu Arabii Saudyjskiej. Koalicja nie podała szczegółów dotyczących miejsc przechwycenia, możliwych ofiar ani szkód.

Spotkanie odbyło się po rozmowie telefonicznej wicepremiera i ministra spraw zagranicznych ZEA, szejka Abdullaha bin Zayeda, z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Omówili wydarzenia regionalne i humanitarne konsekwencje wojny w Sudanie. Szejk Abdullah zadeklarował poparcie ZEA dla międzynarodowych i regionalnych wysiłków na rzecz natychmiastowego bezwarunkowego zawieszenia broni oraz rozpoczęcia kompleksowego procesu politycznego pod przewodnictwem cywilów.

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