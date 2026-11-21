Bitcoin, największa kryptowaluta pod względem wartości rynkowej, potaniał w piątek o 5,10% — do 55 830 dolarów. Jest to najniższy poziom od września 2024 roku. Wcześniej w trakcie handlu jego wartość spadła poniżej 60 000 dolarów po raz pierwszy od lipca.

Spadek kryptowaluty

Według stanu na 23:13 czasu wschodniego USA bitcoin był notowany na poziomie 55 830 dolarów. Wcześniej jego kurs spadł o 3,57% — do 56 813,68 dolara. O ruchach na rynku kryptowalut informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

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Presja na ryzykowne aktywa

Inwestorzy są zaniepokojeni zawyżonymi wycenami akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją, co odbiło się również na innych ryzykownych aktywach. Rynek kryptowalut znajdował się w ostatnich sesjach pod presją z powodu wątpliwości dotyczących rentowności wielkoskalowych wydatków na infrastrukturę dla SI, wzrostu kosztów pożyczek, ryzyk regulacyjnych po zwycięstwie Demokratów w wyborach uzupełniających w USA oraz odejścia dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga.

Główne indeksy giełdowe USA również zmierzały ku najgorszemu tygodniowemu wynikowi od kwietnia 2025 roku, kiedy prezydent USA Donald Trump ogłosił cła „Dnia Wyzwolenia”.

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