Биткоин, крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости, в пятницу подешевел на 5,10% — до $55 830. Это самый низкий уровень с сентября 2024 года. Ранее в ходе торгов его стоимость опускалась ниже $60 000 впервые с июля.

Падение криптовалюты

По состоянию на 23:13 по восточному времени США биткоин торговался на уровне $55 830. До этого его котировки снижались на 3,57% — до $56 813,68. О движении криптовалютного рынка сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

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Давление на рисковые активы

Инвесторы обеспокоены завышенными оценками акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, что также отразилось на других рисковых активах. Крипторынок в последние сессии находился под давлением из-за сомнений в прибыльности масштабных расходов на инфраструктуру для ИИ, повышения стоимости заимствований, регуляторных рисков после победы демократов на промежуточных выборах в США и ухода генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Основные фондовые индексы США также направлялись к худшему недельному результату с апреля 2025 года, когда президент США Дональд Трамп объявил тарифы «Дня освобождения».

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