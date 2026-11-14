Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости спутникового интернета Starshield сохраняются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных Россией территориях Украины. В видеообращении он назвал это «очень плохим сигналом» и отметил, что ограничения влияют на возможности Украины противодействовать дронам.

Обращение к американским властям

Как сообщает Der Spiegel, Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Министерству обороны Украины поднять этот вопрос во всех американских ведомствах. Президент подчеркнул, что временно оккупированные территории являются суверенной территорией Украины. По его словам, ограничения также могут подать России сигнал о том, что США якобы меняют подход к этим территориям. Киев рассчитывает на восстановление скорости сервиса.

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Ограничения фиксируют не впервые

Несколькими днями ранее Зеленский уже сообщал о повторном введении ограничений, прежде всего над временно оккупированными частями Украины. Подобное снижение скорости происходило и в середине октября. Во время того случая владелец сети Starlink Илон Маск обвинил Киев в использовании гражданского Starlink для атак дронами, что, по его словам, противоречит условиям использования.

Военный спутниковый интернет Starshield, который также предоставляет компания SpaceX, контролирует правительство США. Украинская армия использует интернет на базе Starlink для связи с начала полномасштабного вторжения России — государства-агрессора — в феврале 2022 года. Оснащенные терминалами воздушные и надводные беспилотники применяются для дистанционных атак на цели в Черном море и на временно оккупированных территориях Украины.

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