В Сербии депутаты избрали 48-летнего доцента Белградского университета и фермера, занимающегося органическим сельским хозяйством, Александара Чупича председателем парламента. За его кандидатуру проголосовали 140 из 239 депутатов — именно столько мандатов имеет Студенческий список. Как сообщает Tagesschau, Чупич также примет от Аны Брнабич полномочия временного президента Сербии до новых выборов главы государства, которые должны состояться до 27 декабря.

Кандидат от Студенческого списка

Чупич более 20 лет преподает на факультете транспортных наук Белградского университета. Студенты сначала выдвинули его кандидатом в депутаты, а затем — на должность председателя парламента.

По словам Чупича, он не планировал становиться политиком, но решил быть рядом со студентами, когда увидел их идеи об изменениях в обществе. Одной из своих главных политических целей он назвал независимость сербских институтов от политического влияния.

Чупич живет в небольшой деревне примерно в 50 километрах к югу от Белграда, где на органической ферме выращивает овощи и фрукты. У него шестеро детей. Во время протестных маршей по стране некоторые студенты останавливались в его хозяйстве.

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Дебаты в парламенте

Во время парламентских дебатов Александар Вучич критиковал академическую карьеру Чупича. Он заявил, что тот якобы выбрал продажу органической продукции вместо продвижения от доцента к профессору. Вучич также утверждал, что Студенческий список называл Чупича университетским профессором и не сообщил о его долях в семи квартирах в одном здании в Белграде.

В ответ Чупич сказал, что готов раскрыть всю необходимую информацию и ему нечего скрывать. По данным издания, Вучич в течение двух дней затягивал избрание председателя парламента длительными выступлениями и резкими высказываниями. В то же время глава фракции Студенческого списка Йово Бакич назвал предыдущее правительство Вучича «преступным объединением».

Чупич будет исполнять обязанности высшего должностного лица Сербии до конца года, когда должны состояться президентские выборы.

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