在塞尔维亚，议员们选举48岁的贝尔格莱德大学副教授、有机农民亚历山大·丘皮奇为议会议长。239名议员中有140人投票支持他的候选资格——学生名单恰好拥有这么多席位。据Tagesschau报道，丘皮奇还将从阿娜·布尔纳比奇手中接管塞尔维亚临时总统的职权，直至举行新的国家元首选举，该选举应在12月27日前举行。

学生名单的候选人

丘皮奇在贝尔格莱德大学交通科学学院任教已超过20年。学生们起初提名他为议员候选人，随后又提名他担任议长。

丘皮奇表示，他原本并未计划成为政治人物，但在看到学生们关于社会变革的想法后，决定与他们站在一起。他将塞尔维亚机构免受政治影响的独立性列为其主要政治目标之一。

丘皮奇居住在贝尔格莱德以南约50公里的一个小村庄，在那里的一座有机农场种植蔬菜和水果。他有六个孩子。在全国范围的抗议游行期间，一些学生曾住在他的农场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

议会辩论

在议会辩论期间，亚历山大·武契奇批评了丘皮奇的学术生涯。他称，丘皮奇据称选择销售有机产品，而非从副教授晋升为教授。武契奇还声称，学生名单称丘皮奇为大学教授，并且没有披露他在贝尔格莱德同一栋建筑内七套公寓中拥有的份额。

作为回应，丘皮奇表示，他准备公开所有必要信息，并没有什么可隐瞒的。据该媒体报道，武契奇连续两天以冗长的发言和尖锐的言辞拖延议长选举。与此同时，学生名单党团主席约沃·巴基奇称武契奇此前的政府是“犯罪团伙”。

丘皮奇将履行塞尔维亚最高官员的职责，直至今年年底，届时将举行总统选举。

关注我们在