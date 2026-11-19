W Serbii deputowani wybrali 48-letniego docenta Uniwersytetu w Belgradzie i rolnika ekologicznego Aleksandara Čupicia na przewodniczącego parlamentu. Za jego kandydaturą zagłosowało 140 z 239 deputowanych — dokładnie tyle mandatów ma Lista Studencka. Jak podaje Tagesschau, Čupić przejmie również od Any Brnabić uprawnienia tymczasowego prezydenta Serbii do czasu nowych wyborów głowy państwa, które mają się odbyć do 27 grudnia.

Kandydat Listy Studenckiej

Čupić od ponad 20 lat wykłada na Wydziale Nauk Transportowych Uniwersytetu w Belgradzie. Studenci najpierw zgłosili go jako kandydata na deputowanego, a później — na stanowisko przewodniczącego parlamentu.

Według Čupicia nie planował zostać politykiem, lecz postanowił być blisko studentów, gdy zobaczył ich pomysły na zmiany w społeczeństwie. Za jeden z głównych celów politycznych uznał niezależność serbskich instytucji od wpływów politycznych.

Čupić mieszka w małej wsi około 50 kilometrów na południe od Belgradu, gdzie na ekologicznym gospodarstwie uprawia warzywa i owoce. Ma sześcioro dzieci. Podczas marszów protestacyjnych przez kraj część studentów zatrzymywała się w jego gospodarstwie.

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Debaty w parlamencie

Podczas debat parlamentarnych Aleksandar Vučić krytykował karierę akademicką Čupicia. Stwierdził, że ten rzekomo wybrał sprzedaż produktów ekologicznych zamiast awansu z docenta na profesora. Vučić twierdził również, że Lista Studencka nazywała Čupicia profesorem uniwersyteckim i nie poinformowała o jego udziałach w siedmiu mieszkaniach w jednym budynku w Belgradzie.

W odpowiedzi Čupić powiedział, że jest gotowy ujawnić wszystkie niezbędne informacje i nie ma nic do ukrycia. Według publikacji Vučić przez dwa dni opóźniał wybór przewodniczącego parlamentu długimi wystąpieniami i ostrymi wypowiedziami. Jednocześnie przewodniczący frakcji Listy Studenckiej Jovo Bakić nazwał poprzedni rząd Vučicia „organizacją przestępczą”.

Čupić będzie pełnił obowiązki najwyższego urzędnika Serbii do końca roku, kiedy mają odbyć się wybory prezydenckie.

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