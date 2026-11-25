W Niemczech końcowy raport dotyczący przemocy seksualizowanej w diecezji Trewiru wykazał, że w latach 1946–2021 poszkodowanych zostało 783 osób. Badanie historyków Leny Haase i Lutza Rafaela z Uniwersytetu w Trewirze zidentyfikowało również 252 podejrzanych, z których większość stanowili księża, podaje Der Spiegel.

Dane badania

Według wniosków autorów raportu 70% poszkodowanych stanowiły dzieci w wieku poniżej 14 lat, a 70% stanowili chłopcy. Dzieci najczęściej doświadczały przemocy w wieku od 9 do 13 lat. W 124 przypadkach miejscami popełnienia przemocy były placówki dziecięce i wychowawcze, klasztory lub internaty.

Historycy przeanalizowali 1800 akt, w tym akta osobowe księży, wobec których wysuwano oskarżenia, a także materiały tajnego archiwum diecezji. Jak podali, badacze mieli nieograniczony dostęp do dokumentów wszystkich wydziałów i archiwów diecezji.

W raporcie wskazano, że 35 osób, które autorzy zaklasyfikowali jako wielokrotnych i intensywnych sprawców, dopuściło się przemocy wobec co najmniej 438 poszkodowanych.

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Reakcja kierownictwa kościelnego

Autorzy badania doszli do wniosku, że kierownictwo diecezji przez pięć dekad przede wszystkim starało się uniknąć publicznego rozgłosu. Zapobieganie przestępstwom schodziło na dalszy plan, a pomoc dla poszkodowanych faktycznie nie istniała.

Zgodnie z raportem osoby, wobec których wysuwano oskarżenia, jeszcze długo w latach 2000. były przeważnie przenoszone do innych parafii, diecezji lub za granicę. Do 2001 roku odnotowano tylko jeden przypadek pozbawienia stanu duchownego. Prokuratura wszczynała postępowania wobec 77 podejrzanych.

Obecny biskup Trewiru Stephan Ackermann podkreślił w oświadczeniu diecezji, że zidentyfikowanie wielokrotnych i intensywnych sprawców świadczy o instytucjonalnej porażce na porażającą skalę. Organizacja poszkodowanych MissBIT skrytykowała raport, stwierdzając, że Ackermann został w nim przedstawiony zbyt pobłażliwie, a dochodzenia mogą zostać przerwane.

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