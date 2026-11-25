У Німеччині підсумковий звіт про сексуалізоване насильство в єпархії Тріра встановив, що у 1946–2021 роках постраждали 783 людини. Дослідження істориків Лени Гаазе та Луца Рафаеля з Трірського університету також ідентифікувало 252 підозрюваних, більшість із яких були священниками, повідомляє Der Spiegel.

Дані дослідження

За висновками авторів звіту, 70% постраждалих були дітьми віком до 14 років, а 70% — хлопцями. Найчастіше діти зазнавали насильства у віці від 9 до 13 років. У 124 випадках місцем вчинення насильства були дитячі та виховні заклади, монастирі або інтернати.

Історики проаналізували 1800 справ, зокрема особові справи священників, щодо яких висували звинувачення, а також матеріали таємного архіву єпархії. За їхніми словами, дослідники мали необмежений доступ до документів усіх відділів та архівів єпархії.

У звіті зазначено, що 35 осіб, яких автори віднесли до багаторазових та інтенсивних кривдників, вчинили насильство щонайменше щодо 438 постраждалих.

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Реакція церковного керівництва

Автори дослідження дійшли висновку, що керівництво єпархії протягом п'яти десятиліть передусім намагалося уникнути публічного розголосу. Запобігання злочинам відходило на другий план, а допомога постраждалим фактично була відсутня.

Згідно зі звітом, осіб, щодо яких висували звинувачення, далеко впродовж 2000-х років здебільшого переводили до інших парафій, єпархій або за кордон. До 2001 року зафіксовано лише один випадок позбавлення духовного сану. Проти 77 підозрюваних відкривали розслідування прокуратури.

Нинішній єпископ Тріра Штефан Аккерман у заяві єпархії наголосив, що ідентифікація багаторазових та інтенсивних кривдників демонструє інституційний провал у вражаючих масштабах. Організація постраждалих MissBIT розкритикувала звіт, заявивши, що Аккерман у ньому представлений надто поблажливо, а розслідування можуть припинитися.

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